Voormalige locaties SDW in Steenbergen gevuld met jongeren

STEENBERGEN - De Centrale ZorgGroep uit Bergen op Zoom heeft de twee panden van SDW aan de Oostdam en de Vestinghlaan in Steenbergen overgenomen. Het pand aan de Oostdam is inmiddels al operationeel: er kunnen maximaal twaalf jongeren terecht voor beschermd wonen.

De ZorgGroep is een vrij jonge, maatschappelijke organisatie die gespecialiseerd is in autisme en moeilijk gedrag. Ook jongeren met en psychiatrische stoornis of gedragsproblemen kunnen er terecht. Doelgroep: jongeren tussen de twaalf tot en met 23 jaar. Ray Seelaar: ,,Dat zijn jongeren die om allerlei redenen niet meer thuis kunnen wonen of willen leren om zelfstandig te wonen.''

24 uur per dag zorg

Daarvoor kunnen ze nu, naast Bergen op Zoom, ook terecht in Steenbergen, dus. Het pand aan de Oostdam is ingedeeld in drie woonlagen. ,,Op de eerste laag wonen vier jongeren'', vertelt Seelaar. ,,Ze hebben hun eigen kamer en badkamer, maar delen een woonkamer. Ze worden getraind op zelfstandig wonen.'' Ook op de andere lagen is plek voor jongeren. ,,Daarnaast zijn er twee appartementen naast het pand, waar ook jongeren in kunnen, die zelfstandig willen wonen. Op die manier kunnen ze makkelijk aankloppen als ze zorg nodig hebben.''