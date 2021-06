Voormalige brandweer op Vrederust wordt dagbesteding

Eeuwige grafrust vind je in Bergen op Zoom: ‘Het was even druk door corona, maar er is nog plek genoeg’

10 juni BERGEN OP ZOOM - De landelijke hausse aan islamitische begrafenissen, veroorzaakt door de corona-reisbeperkingen, ging West-Brabant een beetje voorbij. ,,Het was druk, er kwamen bij ons zo’n 70 graven bij het afgelopen half jaar, maar van ruimtegebrek is echt geen sprake, dat is paniekzaaierij”, zegt Mark Masereeuw.