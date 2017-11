Voormalige bouwvallige frietfabriek Lepelstraat tegen de vlakte

LEPELSTRAAT - Na circa vijftien jaar te hebben leeggestaan is nu eindelijk een begin gemaakt met het slopen van de voormalige frietfabriek aan de Slotweg in Lepelstraat. De loodsen op het perceel stonden op instorten en ook bevatten de panden asbest.

,,We zijn ongeveer drie weken geleden begonnen met de sloopwerkzaamheden'', zegt Patrick Vermeulen van Sloopbedrijf Vermeulen in Breda. ,,Half februari denken we klaar te zijn. Bij de planning moeten we er natuurlijk rekening mee houden dat het werk tijdens de feestdagen eventjes stilligt.''

Frietfabriek

Op het perceel aan de Slotweg waar nu wordt gesloopt, begon Piet Bogers in het eind van de jaren zestig Bogimex (Bogers Import Export). Zijn neef Robert Bogers, die als in- en verkoper indertijd bij het bedrijf werkte, laat weten dat op het terrein bedrijfsloodsen en een aardappelsorteerinrichting werden geplaatst. ,,Later kwam er een frietfabriek met de naam Paxfrites bij. Vervolgens werd op het terrein nog een machinefabriek gebouwd'', vertelt Robert Bogers. In 1980 kwam er na financiële tegenvallers een eind aan de activiteiten van Piet Bogers aan de Slotweg. Bravi bv, later onderdeel van Farm Frites, ging verder op het terrein. Daarna kwam het complex in handen van Thopol Pensioen BV, een financiële holding met als vestigingsplaats Tholen. Onder die eigenaar stonden de gebouwen jarenlang leeg.

Asbest

In april dit jaar sloeg de raadsfractie van GBWP in de gemeente Bergen op Zoom alarm over de situatie waarin de gebouwen verkeerden. Volgens de fractie was het asbest van de daken er zo slecht aan toe, dat bij harde wind snippers in de tuinen van de buren waaiden. Ook zouden jongeren het complex gebruiken als illegale hangplek. In de beantwoording aan GBWP liet het college van B en W weten dat op het perceel brandgevaarlijke materialen lagen en er sprake was van instortingsgevaar.

In augustus zegde de gemeente Thopol Pensioen BV de wacht aan. De eigenaar van de voormalige frietfabriek kreeg de opdracht het asbest zo snel mogelijk te verwijderen en de loodsen veilig te maken of te slopen. Als Thopol Pensioen in gebreke zou blijven, zou de gemeente een dwangsom van 2500 euro per week opleggen, met een maximum van 25.000 euro.

Fases

Patrick Vermeulen van het gelijknamige sloopbedrijf laat weten dat het asbest in meerdere fases wordt weggehaald en dat de eerste fase inmiddels achter de rug is.