Voormalig wijkcentrum 't Fort in Bergen op Zoom wordt creatieve broedplaats

Daarmee komt een einde aan de jarenlange leegstand van het wijkcentrum aan het Lourdesplein. Begin volgend jaar start de verbouw van het Patronaat, zegt eigenaar Koen Oosterwaal. Hij kocht het pand onlangs van de gemeente Bergen op Zoom, die het voor 150.000 euro in de etalage van de Stadsmakelaar had staan. Oosterwaal was lange tijd op zoek naar een plek om creatief ondernemerschap samen te brengen geïnspireerd vanuit zijn achtergrond als projectleider van de StartersCentra en mede-eigenaar van DOEN Produkties.

Quote Bergen op Zoom telt aardig wat talentvol­le creatieve­lin­gen, actief in deze sector. Die wil ik samenbren­gen, zodat we elkaar versterken. Koen Oosterwaal, eigenaar

,,Het Patronaat heeft altijd als functie gehad om mensen bij elkaar te brengen. Eerst als parochiehuis, later als wijkcentrum", zegt Oosterwaal. ,,Bergen op Zoom telt aardig wat talentvolle creatievelingen, actief in deze sector. Zoals illustrators, videografen en marketeers, waar ik beroepsmatig vaak mee samenwerk. Die wil ik samenbrengen, zodat we elkaar versterken."

Open structuur

De creatieve broedplaats in de voormalige noodkerk moet straks een vijftiental ondernemers onderdak bieden. Plus de nodige flexplekken. En Oosterwaal wil dat het gebouw weer een actieve rol gaat spelen in de wijk. ,,De open structuur van het gebouw leent zich daar uitstekend voor", aldus Oosterwaal.

Enkele jaren terug heeft het pand, toen nog in bezit van de gemeente, zijn restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. ,,De buitenkant is in redelijke staat. Het werk zit vooral binnen. Zoals aan de plafonds, paneeldeuren, kolommen en overig interieur." Oosterwaal verwacht dat het pand eind 2020 klaar is.

Noodkerk

Het Patronaat werd in 1918 gebouwd als noodkerk, in afwachting van de nog te bouwen Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk aan de Prins Bernhardstraat. Na de voltooiing van die kerk in 1928, diende het gebouw als patronaat, parochiehuis en werd het in 1976 verbouwd tot wijkcentrum.

Het omvormen van verlaten bedrijfspanden en monumenten tot creatieve broedplaatsen is een trend. In Breda openden NHTV en Dutch Game Garden (DGG) een plek voor start-ups in de gamesindustrie.