Voormalig politiebureau Bergen op Zoom in beeld voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Bergen op Zoom huisvest al 130 Oekraïense vluchtelingen in voormalig woonzorgcentrum Avondvrede. Daarnaast worden er nog veertig vluchtelingen bij particulieren opgevangen. Vooralsnog zijn daarmee voldoende opvangplekken gerealiseerd in de Markiezenstad. Maar de landelijke verwachting is dat er op termijn behoefte is aan meer ruimte voor Oekraïeners.