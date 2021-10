Voormalig meubelfabrikant Cees Nijpels (75) plotseling overleden: ‘Een pur-sang ondernemer’

BERGEN OP ZOOM - Cees Nijpels, de oprichter van Nijpels Meubelen in Bergen op Zoom, is plotseling overleden toen hij eerder deze maand zijn boot naar de winterstalling bracht. Nijpels is 75 jaar geworden. Een pur-sang ondernemer is niet meer, zegt zijn voormalig adviseur Hans van Oijen.

Het afscheid van Nijpels is vandaag. Nijpels Meubelen was bijna vijftig jaar een begrip in Bergen op Zoom, behoorde ooit tot de Europese top, met name als het gaat om zelfbouwkasten en slaapkamermeubilair.

Het voerde zogeheten 'witte merken’ die werden verkocht door zaken als Leen Bakker. Eigen merken waren onder meer True en Stock.

Drie jaar geleden vroeg de directie van Nijpels Meubelen het faillissement aan voor de fabriek aan de Ringersweg. Alle 82 werknemers kwamen toen op straat te staan. Kandidaten voor een doorstart waren er toen niet.

Brexit

De directie noemde een aantal concrete oorzaken voor de teloorgang van het bedrijf. Zo verloor het bedrijf een van de grootste afnemers in de Benelux en zakte met name de Britse meubelmarkt in.

Volgens de directie speelden de Brexit, onzekerheid bij afnemers, koersverliezen van de Britse pond en dalend consumentenvertrouwen een belangrijke rol.

Doorstart

In 2009 maakte het Bergse meubelbedrijf met toen honderden mensen in dienst, al eens een doorstart met minder personeel. Cees, die op dat moment niet meer betrokken was, werd opnieuw ingeschakeld en wist 80 van de 120 banen te behouden.

Nijpels richtte het bedrijf in 1969 op 22-jarige leeftijd op met broer Klaas. Verkocht het bedrijf op 40-jarige leeftijd vanwege gezondheidsproblemen.

