Voormalig eigenaar Skidôme gaat nieuwe keten rolskibanen opzetten

In de skiwereld heb je drie soorten oefenplekken: sneeuwbanen, plasticmatten en rolskibanen, legt Broos uit. In dat laatste gaat Broos zich nu verdiepen. ,,Je hebt al verschillende locaties met die banen, maar wat je nog niet hebt, is een keten. Dat is wat ik wil realiseren.” Broos is ambitieus en wil binnen vijf jaar een keten met minstens zeven vestigingen. ,,In Nederland en Vlaanderen. Volgend jaar in september moet de eerste vestiging in het Roosendaalse open. Waar die komt, is nog niet bekend.” De naam van zijn nieuwe bedrijf? Skischool Nicky Broos.