Voorlopig geen woningen op terrein Texaco Halsterseweg

Het past volgens wethouder Patrick van der Velden niet binnen het huidige bouwprogramma. ,,We kunnen niet onbeperkt woningen bouwen”, verduidelijkt hij. De gemeente zet in op inbreidingslocaties dichter in het centrum.

,,Als we aan Boerenverdriet 36 woningen bouwen, dan blijft er voor overige bouwlocaties niet voldoende aanbod over. We mogen tot aan 2030 nog maar beperkt aantal woningen neerzetten. Hoeveel precies dat weet ik zo niet.”

Negen woning is acceptabel

Het is niet gelukt de initiatiefnemer van het plan te pakken te krijgen. Maar de gemeente heeft daar eerder wel gesprekken mee gevoerd. ,,Toen hebben we het gehad over het doortrekken van de herenhuizen aan de Halsterseweg tot aan de hoek met het Boerenverdriet. Dan heb je het over ongeveer negen woningen”, stelt Van der Velden. ,,Dat zou acceptabel zijn. Maar het ingediende plan met 36 huizen is veel omvangrijker.”

Bedrijfskavel

Los van het feit dat de gemeente op die plek geen 36 woningen wil, was het plan ook deels gepland op een bedrijfskavel. ,,Een aantal woningen zou worden gebouwd op grond wat een bestemming voor bedrijven heeft”, stelt Van der Velden. ,,We zoeken ook nog steeds ruimte voor bedrijven om zich te vestigen in Bergen op Zoom, dus willen we geen bedrijfskavel opofferen voor woningbouw op die plek.”