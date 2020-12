Voorlopig geen vignetplicht voor mountainbiken in Grensperk: ‘Nog tot juli gratis crossen’

Man (27) slaat bij verkeersru­zie in Halsteren met stalen pijp op auto

11:59 HALSTEREN - Een 27-jarige man uit Sint Maartensdijk is vrijdagavond, bij een verkeersconflict op de Eendrachtweg in Halsteren, uit zijn slof geschoten. Hij sloeg met een stalen pijp in op een auto van een man uit Huijbergen, waar hij mee in conflict lag.