Voorleesfeest in bieb, 'Een kwartier voorlezen per dag doet al enorm veel’

BERGEN OP ZOOM - Een handvol kleuters luisterde woensdagochtend aandachtig naar ‘Kikker en het Nieuwjaar’ in Bibliotheek Het Markiezaat in Bergen op Zoom. Bibliotheekmedewerker Wouter van de Watering las voor. ,,We willen de nadruk leggen op het voorleesplezier tussen ouder en kind.”

De 2-jarige Roosmarijn Raymaekers zoekt na het luisteren samen met moeder Marjolein nog wat boekjes uit om mee naar huis te nemen. ,,We komen wel vaker in de bieb en het leek me leuk om een keer bij het voorlezen te kijken. Thuis lezen we haar veel voor, ze is er dol op en is het liefst de hele dag met boeken bezig. Die interactie van het voorlezen is leuk en het lijkt me goed voor haar ontwikkeling”, vertelt ze.

Woordenschat

Daar sluit Odette Nuijten met haar 2-jarige dochter Maggie zich bij aan. ,,Op deze leeftijd wordt de woordenschat al ontwikkeld. Thuis lezen we ook voor. Dit vind ik leuk, het is lekker informeel.”

Het voorleesfeest is bedoeld om het voorlezen en de taal- en spraakontwikkeling te stimuleren. ,,Het is schrikwekkend hoeveel mensen in de regio laaggeletterd zijn. De taalontwikkeling begint op jonge leeftijd. Een kwartier voorlezen per dag doet al enorm veel”, vertelt Van de Watering.

Kinderopvang

Woensdagochtend waren er voornamelijk peuters die thuis ook voorgelezen worden. ,,Je wilt juist mensen bij de bieb krijgen die dat niet doen”, vindt Van de Watering. ,,Daarom zetten we meer in op de kinderopvang. We willen de nadruk leggen op het voorleesplezier van ouder en kind.”