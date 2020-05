‘Voorkom problemen in Tuinwijk en Noordgeest’

Een boodschap die Tineke van Dam, voorzitter van de wijkcommissie in Tuinwijk, van harte onderstreept. ,,Dit is nu precies waarom ik voorzitter ben geworden.” Actie, zegt ze. Want anders dreigt onherroepelijk verpaupering is haar overtuiging. ,,Dat heb ik de gemeente al proberen duidelijk te maken, maar ik krijg tot nu toe geen respons.”

Tuinwijk en Noordgeest stammen uit de jaren zeventig en tachtig. Noordgeest telt zo’n 1500 huishoudens waarvan 27,5 procent een woning van Stadlander huurt. In Tuinwijk zijn 1100 huishoudens waarvan maar liefst 40 procent van de Bergse corporatie huurt.

Veel ouderen

Quote Verpaupe­ring dreigt, actie! Tineke van Dam, Voorzitter wijkcommissie Tuinwijk Van der Steen: ,,We zien in beide wijken een verschuiving van gezinnen naar ouderen en dat zijn veelal eenpersoonshuishoudens.” De woningen moeten daar volgens hem op worden aangepast. Sloop van rijtjes met huurhuizen om ze te vervangen door levensloopgeschikte woningen. Huizen waar mensen ook op oudere leeftijd kunnen blijven wonen.

,,Dat gaat gepaard met het verduurzamen van de woningen.” Stadlander probeert haar woningbezit energieneutraal te maken. En voegt hij toe: ,,Tuinwijk en Noordgeest zijn nu goede wijken, maar wat je wel ziet is dat er weinig variatie in woningen is. Bijna alleen rijtjes. En er is weinig groen.” Want destijds zijn beide wijken zeer dichtbebouwd.

Warmer

Iets dat zich volgens voorzitter Van Dam vertaalt in het feit dat de wijken warmer zijn dan de rest van de stad. En droger. ,,Dat is uit onderzoek naar voren gekomen.” Stadlander spreekt van ‘bloemkoolwijken’. De hofjes laten zich van bovenaf aanzien als deze groente. ,,Met de auto moet je er niet zijn, met de fiets kom je wel overal”, weet Van der Steen.

,,Die hele structuur kun je niet aanpakken, maar je kunt wel hier en daar ingrepen doen.” Door woningen te slopen en er bijvoorbeeld appartementen voor terug te bouwen. Met meer groen er omheen. Hij zegt dit nu, omdat hij weet hoe lang het duurt om iets tot stand te brengen. ,,Kijk maar naar Fort-Zeekant en Gageldonk West. Daar zijn we nu bezig, maar dat kende een erg lange aanloop.”