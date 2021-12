Vooraf testen en pietenbezoek in een verwarmde partytent: zo vieren we sinterklaas

update+video Uitbater beschoten patisserie­zaak: ‘Het lijkt wel of ons en de wijk Borgvliet geen succes wordt gegund’

BERGEN OP ZOOM - Aan de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom is vrijdagnacht het pand van Modi Eat Drink & Chill beschoten. Bij het schietincident is niemand gewond geraakt.

4 december