Voor wie juicht deze Lepelstraatse die in de Italiaanse top voetbalt?

Met heel haar hart en ziel zet zij zich in voor het vrouwenteam van de Italiaanse voetbalclub Bari. De aanvalster is er full-prof. Zaterdag staan de Leeuwinnen in de kwartfinale tegen de Italiaanse dames. Wordt het hup, Holland hup, of joelt ze voor het land waar ze speelt?



,,Momenteel ben ik in Canada op vakantie bij een teamgenootje die hiervandaan komt. Ik sta wel voor een dilemmaatje, inderdaad.” Veel van de spelers van het Italiaanse team kent ze. ,,Daar heb ik tegen gespeeld in de Italiaanse competitie. Leuk om ze nu terug te zien op het wereldkampioenschap.” Maar voor wie juicht ze nu zaterdag? ,,Ik krijg daar veel berichtjes over van vrienden. Natuurlijk ben ik ook voor Italië, maar nu het erop aankomt juich ik natuurlijk voor mijn eigen land.”