Voor Rita mocht haar straat in Hoogerheide wel wat fleuriger, daarom zijn er nu geveltuintjes

Peuter­speel­zaal wordt klaarge­maakt voor de opvang van Oekraïners: ‘Geef ze eerst een thuisge­voel’

DINTELOORD - Er lopen vaklui in en uit bij voormalig peuteropvang De Dobbelsteen aan de Westgroeneweg 1 in Dinteloord. Er wordt verbouwd. De verwachting is dat het gebouw half mei klaar is voor de opvang van drie gevluchte gezinnen, zo’n twaalf tot vijftien personen.

22 april