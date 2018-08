Parcours net op tijd klaar voor Wielerweekend Calfven

Als de Tour of de Giro een nieuwe berg aandoet, wordt het versleten wegdek vaak volledig vernieuwd. De 350 renners die zaterdag en zondag starten bij het Wielerweekend Calfven, ondergaan een soortgelijke ervaring.

Immers, aan de doorgaande weg over het buurtschap bij Ossendrecht wordt nog zeker drie weken gewerkt, maar het stuk dat deel uitmaakt van het parcours, is precies op tijd klaar voor het evenement op 1 en 2 september.

Volledig scherm Voorzitter Jac van Dooren (links) van de Stichting Bevordering Wielersport Ossendrecht is blij dat de 12e Wielerweekend Calfven op 1 en 2 september door kan gaan. Secretaris Wim Kooiman (m) en wethouder Jeffrey van Agtmaal (r) maakten al een rondje op het parcours, dat net op tijd klaar is. © Peter de Brie ,,De gemeente heeft beloofd dat de klim in orde zou zijn en dat gaat lukken", zegt secretaris Wim Kooiman van de Stichting Bevordering Wielersport Ossendrecht (SBWO). ,,We hebben goed contact met de aannemer en uitvoerder. Her en der nog wat stenen goed leggen en zand wegvegen in de bochten en het komt goed."

,,Tenzij het gaat vriezen", grapt wethouder Jeffrey van Agtmaal van de gemeente Woensdrecht, die dinsdag zelf een rondje maakte over het parcours met start en finish in de Trambaan, dat verder de Bergstraat aandoet en de nu geasfalteerde klim vanaf café Calfven tot boven, waar punten voor de bergprijs te verdienen zijn.

Quote Aan het traject tot en met de klim wordt nog zo'n drie weken gewerkt, daarna komt het noorden aan de beurt Jeffrey van Agtmaal, wethouder gemeente Woensdrecht Eind mei ging Calfven dicht voor een grote reconstructie. ,,De klinkers lagen er slecht bij. In overleg met de bewoners is gekozen voor asfaltering van de rijbaan, met aan de zijkanten fietssuggestiestroken in klinkers, omdat daaronder leidingen liggen", aldus Van Agtmaal.

Aannemer Landheer Infra heeft volgens de wethouder nog zo'n drie weken nodig om de doorgaande route van de Vierwindenlaan in het zuiden tot bovenaan de klim af te ronden, inclusief de wegversmallingen. ,,Daarna komt het noordelijk deel tot aan het kombord Hoogerheide aan de beurt, waarvoor we budget over konden houden. Dat werk gaat ook enkele maanden duren."

Olympia's Tour

Gelukkig voor de wielerliefhebbers kan de koers op Calfven gewoon doorgaan. Een twaalfjarige traditie inmiddels. De SBWO haalde vanaf 1992 tien keer Olympia's Tour naar Ossendrecht en organiseerde de Omloop van de Zuidwesthoek. Sinds 2007 houden ze het Wielerweekend Calfven.

Quote Over die twee dagen starten zo'n 350 renners in 16 categorieën, met de klim van Calfven als kuitenbij­ter Jac van Dooren, voorzitter Stichting Bevordering Wielersport Ossendrecht ,,Met maar drie kruispunten op het parcours is dit goed te doen met onze trouwe ploeg vrijwilligers. Over die twee dagen starten er zestien categorieën met in totaal 350 renners. We kunnen helemaal los", zegt voorzitter Jac van Dooren.

,,Goed dat dit evenement er is, want we hebben hier op Calfven geen kermis, braderie, buurthuis of kerk en de Highland Games zijn ook al verhuisd", stelt Kooiman, die aan het 1300 meter lange parcours woont.

Zaterdag vanaf 12.30 uur starten er vier categorieën van Trimbelangen Midden-Zeeland (TMZ) die graag op de Brabantse Wal koersen, met om 12.30 uur de D-klasse (40 km), gevolgd door de S/P-opstapcategorie voor recreanten (25 km).

Om 13.45 uur volgen de amateurs 40+ (50 km) en om 15.00 uur de amateurs (60 km). Inschrijven kan in De Remise aan de Trambaan 54. ,,In het begin lachten ze met onze klim, nu weten ze dat het een echte kuitenbijter is", grijnst Van Dooren.

Dikkebandenraces

Vanaf 16.30 uur zaterdag rijdt de jeugd in de klassen 3 t/m 6 jaar, 7-8 jaar, 9-10 jaar en 11-12 jaar dikkebandenraces. Daarvoor is de inschrijving vanaf 15.00 uur aan de Trambaan 87. ,,We hebben al de nodige vooraanmeldingen en rekenen op tientallen kinderen", aldus Kooiman.