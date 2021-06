Voor Mattemburgh heeft Carina een speciaal plekje in haar hart

OnderscheidenZe realiseerde zich niet, die 26ste april dat het de dag van de lintjesregen was. Haar zoon Thierry nodigde Carina de Heer-Hoeks om een wandeling te maken. ,,Dat doen we wel vaker.’'

En zo wandelde de 67 jarige Hoogerheidense met haar zoon naar landgoed Mattemburgh waar ze actief is als gids. ,,Toen we daar aankwamen, zag ik bij de villa mensen rondlopen. Heel vreemd, dacht ik, want door corona is het landgoed voor publiek gesloten. Toen plotseling de Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen tevoorschijn kwam, viel het kwartje. Ik vind het superleuk dat ik een koninklijke onderscheiding heb gekregen.’'

Speciaal plekje

Quote Ik vond het altijd jammer dat het landgoed niet toeganke­lijk was voor publiek. Toen zestien jaar geleden alsnog begonnen werd met rondleidin­gen op het landgoed en in de villa, heb ik me meteen aangemeld als gids Carina de Heer-Hoeks Landgoed Mattemburgh, dat amper een kilometer van haar woning ligt, heeft een speciaal plekje in haar hart. Toen ze met haar man Ger in het huwelijk trad, werden daar de trouwfoto’s gemaakt. ,,Ik vond het altijd jammer dat het landgoed niet toegankelijk was voor publiek. Toen zestien jaar geleden alsnog begonnen werd met rondleidingen op het landgoed en in de villa, heb ik me meteen aangemeld als gids. Daarnaast ben ik coördinator voor de rondleidingen.”



Daarnaast was De Heer vijftien jaar actief bij Scouting Hoogerheide: ,,Ik kreeg verkering met mijn toekomstige echtgenoot Ger en hij was hopman bij de scouts. Het was bijna vanzelfsprekend dat ik vrijwilliger werd bij de scouts.” Daar was ze onder meer leidster en secretaris.

Fokker

De Heer heeft 41 jaar in de administratie gewerkt bij Fokker in Hoogerheide. Daar zat ze in de personeelsvereniging en trad ze toe tot de schietvereniging. ,,Met een luchtbuks op kaartjes schieten. Daar was ik redelijk goed in. We namen als vereniging ook regelmatig deel aan wedstrijden. Helaas liep de belangstelling voor het luchtbuks-schieten hard achteruit en werd de club noodgedwongen opgeheven.” Ze was negen jaar penningmeester van de club.

Quote Voor een reünie van Fokkerper­so­neel kregen we allerlei spullen die met luchtvaart te maken hadden. We besloten toen om die spullen tentoon te stellen en zo ontstond een museum over luchtvaart in Woensd­recht Carina de Heer-Hoeks

Ook Fokkergerelateerd is de stichting Luchtvaart Erfgoed Woensdrecht en het museum Wings over Woensdrecht. ,,Voor een reünie van Fokkerpersoneel kregen we allerlei spullen die met luchtvaart te maken hadden. We besloten toen om die spullen tentoon te stellen en zo ontstond een museum over luchtvaart in Woensdrecht en kwam er een museum bij De Volksabdij in Ossendrecht.”

De Heer was tevens zeven jaar lid van de ouderraad van basisschool de Stappen in Hoogerheide en medeoprichter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor de Woensdrechtse basisscholen, 41 jaar lid van de EHBO en secretaris van D66 Woensdrecht.