Voor honden die graag ergens hun tanden in zetten

Zwerfafval melden in Bergen op Zoom? ‘Dweilen met de kraan open’

12 oktober BERGEN OP ZOOM - Het zwerfafval in de wijk Gageldonk-Oost in Bergen op Zoom vraagt om een structurele oplossing. Daar pleit bewoner Ben den Aantrekker voor in een brief aan wethouder Annette Stinenbosch.