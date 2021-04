Voor het eerst op jezelf? Steenbergen wil kwart van nieuwbouw voor ‘nestverlaters’

De Bergse Plaat is net de Kragge: ‘Je kunt iedere dag opnieuw vuil van een ander oprapen’

31 maart BERGEN OP ZOOM - Toen het bij de Olof Palme Brug opnieuw bezaaid lag met plastic bakjes, zakjes en blikjes was voor Bergenaar Frank Govers de maat vol. Een dag eerder had hij met acht man een halve dag vuil van een ander opgeraapt. Om er nog geen 24 uur later opnieuw over te struikelen. ,,Vanaf nu bijt ik me er als een bulldog in vast.”