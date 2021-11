Voor het eerst in 30 jaar heeft Dinteloord weer een prins: ‘Een toevoeging aan ons carnaval’

Het is voor het eerst in 30 jaar dat het dorp weer een prins heeft, zegt Carlo Baas, secretaris van de Stichting Carnaval Peeloofdurp. Waarom heeft het zo lang geduurd? ,,Na de Golfoorlog was het toenmalige bestuur van de carnavalsstichting gestopt. Was er onenigheid, was het geld op of was er simpelweg geen animo? Niemand weet het.”

Jarenlang was er geen stichting of iemand die het Dinteloords carnaval oppakte. ,,Wij zijn in 2016 een stichting geworden en voegen ieder jaar iets toe aan het Dinteloords carnaval. En dit jaar is het een grote toevoeging: Prins Siem dun Eerste”, zegt een trotse Baas.

‘Een eer’

Richard Wessels is geboren en getogen in Dinteloord, voorzitter van bouwclub Dun Dubbel Dees en lid van de stichting. Hij vindt het een eer dat hij gevraagd is en de rol mag vervullen. ,,Voor de gekkigheid heb ik in 2019 een prinsenpak aangetrokken tijdens het carnavalsfeest in de Buitelstee. ‘Waarom word jij geen prins?’ vroegen mensen toen aan me. Het is iets waar carnavalsvierders waarde aan hechten. Graag draag ik deze leutige verantwoordelijkheid.”

Hij mag er na maanden geheimhoudingsplicht eindelijk voor uitkomen dat hij prins is. ,,Er zullen vast wel vermoedens zijn geweest. In flyer van de aankondiging van het Peeloofbal zat een dikke hint: een omgekeerd prinsensilhouet.” Wessels heeft er ontzettend veel zin in. ,,Ik kijk er heel erg naar uit.”