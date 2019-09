Voor ‘gratis’ trouwen toch 55,50 euro rekenen: dat mag en doet Bergen op Zoom niet meer

Laatste wandelvier­daag­se voor Piet Soffers als voorzitter in Halsteren

3 september HALSTEREN - De dertigste editie van de wandelvierdaagse in Halsteren ging dinsdagavond van start. En dat is de laatste voor Piet Soffers als voorzitter. Hij is van plan om meer met de caravan er op uit te trekken en meer vrije tijd te steken in de Halsterse Dorpsraad waarvan hij sinds drie jaar voorzitter is.