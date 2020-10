Voor eerst in 14 jaar belasting omhoog: Woensdrecht wil financieel gezond blijven

HOOGERHEIDE - Om financieel gezond te blijven, verhoogt de gemeente Woensdrecht voor het eerst in veertien jaar de belastingen. Zowel qua afvalstoffen, rioolheffing als onroerende zaakbelasting stijgen de tarieven. Een gemiddeld huishouden betaalt in 2021 geen 702 maar 771 euro.

,,We willen voor onze inwoners in alle kernen de voorzieningen in stand houden, de omgeving netjes en veilig houden en goede dienstverlening bieden. Kwaliteit kost geld, maar we willen ook de begroting op orde hebben. Dan zijn er niet zoveel knoppen waaraan we kunnen draaien”, zei wethouder Henk Kielman gisteren bij de presentatie van de begroting 2021, die een plusje van 118.000 euro toont.

Vast afvaltarief van 150 naar 175 euro

Omdat afvalverwerking steeds duurder wordt, is een hoger tarief voor wie vaker de grijze bak aan straat zet onvoldoende. ,,Om kostendekkend te worden, gaat het vaste tarief van 150 naar 175 euro. Het variabele tarief, ook voor de milieustraat, blijft gelijk. Wie vervuilt, betaalt extra.”

Ook de rioolheffing stijgt, van 196 naar 203,50 euro, om uit de kosten te komen. ,,Maar de ozb is onze grootste inkomstenbron. Naast 1,58 procent inflatiecorrectie gaat die 8,42 procent omhoog. Die 10 procent in totaal is fors. Bij een gemiddeld huis van 270.000 euro, komt er 27 euro bij.”

Quote De ozb stijgt 10 procent, dus voor een gemiddeld huis van 270.000 euro komt er 27 euro bij. Maar we blijven de goedkoop­ste in de regio Henk Kielman, wethouder gemeente Woensdrecht

Volgens Kielman staat Woensdrecht qua lastendruk op de 54e plek van alle 377 gemeenten. ,,Dus 85 procent is duurder dan wij. In de regio zijn we de goedkoopste met gemiddeld 702 euro per gezin, in Brabant is dat 751 euro, landelijk 776 euro. Wij stijgen in 2021 naar 771 euro, maar ook elders wordt het duurder. Steenbergen zit op 855, las ik.”

Voorzichtig optimistisch

Kielman noemt de begroting 2021 realistisch, rekening houdend met verplichte kosten voor WMO en jeugdzorg. ,,Ik ben voorzichtig optimistisch. We moeten wel zien hoe corona uitpakt, en de gelden die we van het rijk krijgen. Ondanks die onzekerheden staan we redelijk goed op de rails, na de schrik van 2019.” Toen leidde een zorgkostenexplosie tot rode cijfers.

Over 2020 lijkt Woensdrecht 693.000 euro positief te eindigen. Kielman wil in 2024 zeker zo’n drie ton in de plus zitten om scherper provincietoezicht te vermijden. Efficiënter werken moet in 2021 een ton besparen, in 2024 zelfs vier ton. ,,Een geleidelijk proces, zonder ontslagen.”

Grondverkoop Scheldeweg/Onderstal

De raad besluit 12 november over de begroting 2021, die 118 mille in de plus eindigt, mede dankzij 490.000 euro eenmalige grondverkopen in de hoek Scheldeweg/Onderstal voor woningbouw.