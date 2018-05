'Voor de lach op het gezicht' door de Brabantse Wal rijden

BERGEN OP ZOOM - Honderd vrachtwagens die met een gehandicapt of minderbedeelde passagier door de Brabantse Wal rijden. Dat is de Truckers Run, die dit jaar voor de elfde keer werd gereden. Maar voor er nog een vrachtwagen was vertrokken, was het op startpunt Darvi Meeus Transport al een klein feestje.

Een bakje koffie, kletsen met wat kennissen en vrienden, luisteren naar de livemuziek. Of, als je geluk had, mocht je in een vrachtwagen zitten en zelf gaan toeteren. De organisatie trok alles uit de kast voor de honderd kinderen en volwassenen die even later naast een vrachtwagenchauffeur mochten zitten.

"Wij zijn hier om honderd minder validen en -bedeelden een voortreffelijke dag te geven", zegt organisator Adrie Jochems. "Deze keer hebben we ook de stoute schoenen aangetrokken, en gaan we door de hele Brabantse Wal! Zelfs door Huijbergen, waarvoor we een uitzondering op het vrachtwagenverbod hebben gekregen. We eindigen straks in Lepelstraat, waar iedereen een zak Belgische friet krijg met mayo en een consumptie."

'Of ik vrachtwagens leuk vind? Ja...'

Een van de passagiers is Martin Hulstein, hij reed zondag voor het eerst mee. "Ik denk er veel gezelligheid gaat zijn en dat we van boven heel veel dingen kunnen zien. En natuurlijk de mensen die zwaaien. Of ik vrachtwagens leuk vind? Ja.... Als ik vrachtwagenchauffeur was, was ik ook zeker meegereden. Zo kan je mensen met handicaps een leuke, fijne dag bezorgen en dat zou ik zelf leuk vinden om te doen."

Ludwig van Nieuwburg is zo'n vrachtwagenchauffeur. "Wij zijn hier al sinds gisteren mee bezig, toen waren we de hele dag bezig met poetsen en wassen. Dat allemaal voor het goede doel. Als je hier de gezichten van die kinderen en volwassenen ziet, ze stralen helemaal. Maar wij vinden het als chauffeur zelf ook gaaf om te doen, natuurlijk. Voor de lach op het gezicht, daar doe je het voor."