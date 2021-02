Voor de keep is het al dagenlang code rood

boswachterscolumnVoor ons mensen was de sneeuw een aangename verrassing, voor vogels als de keep is het heel wat minder plezierig.

Terwijl de wolken, gevuld met regen, zich langzaam boven mijn huis laten zien, de sneeuw aan het smelten is en de ondergrond spiegelglad is, zie ik een keep aan mijn voedersilo hangen.

Code rood

Alle weerapps en de weerlieden op tv en radio hadden voor gisteren code rood aangegeven. En zondag was het ook al code rood, maar dan liefdesrood vanwege Valentijnsdag.

De keep, eentje uit de vinkenfamilie, houdt zich met beide zaken niet bezig. Voor haar of hem is het al een paar dagen code rood. Sneeuw is voor de mens erg leuk, maar de vogels hebben er een bloedhekel aan.



Kepen horen dus thuis in de vinkenfamilie en lijken ook erg veel op onze Nederlandse huis-, tuin-, en keukenvink. Het grote verschil tussen beide familieleden zit hem in de donkere dekveren, maar vooral de witte buik en de oranje borst die kepen anders maakt dan vinken.

Kepen komen in de winter massaal naar hier. Het kunnen er wel 100.000 zijn en daarnaast trekken er ook nog eens zo'n maximaal 200.000 door naar zuidelijker landen. Kepen zijn echte wintergasten, want broeden doen ze in Rusland, Finland, Zweden en Noorwegen. In Nederland zie je kepen vaak samen met onze vinken op zoek naar voedsel. Daar waar vooral veel beuken staan, kan je ze massaal tegenkomen want ze zijn dol op beukennootjes.

Natuurlijk zijn er naast de keep ook nog andere echte wintergasten, die graag naar ons land komen om te overwinteren. In totaal zijn het negen soorten, waarbij ik speciaal de koperwiek wil noemen omdat je deze vogel dichtbij huis of in parken kunt aantreffen.

Tot slot nog even terug naar de keep. Wil je deze vogel helpen in het restje sneeuwperiode, dan kun je het best je voedertafel, naast gewoon voer, voorzien met wat extra zonnepitten. Daar zijn ze dol op.