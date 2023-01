Voor de grootste cyclocross dreigt het einde: de wereldbeker verhuist naar de stad

HOOGERHEIDE - Hoogerheide is al jarenlang de onbetwiste mondiale hoofdstad van het veldrijden. De vraag is voor hoelang nog? Op de Brabantse Wal mag dan volgend weekeinde voor de derde keer het WK worden gereden, de citymarketeers van onder meer Londen staan al klaar om het boeltje over te nemen. ,,We houden er rekening mee dat het na dit WK over is.”