Voor de 90-jarige mevrouw Schrauwen voelt Het Gastenhuis nu al als een thuis: ‘Alleen nog een tuintje’

Bij Het Gastenhuis doen ze het even anders: ‘Wij sluiten mensen met dementie niet op’

BERGEN OP ZOOM - Waarom mensen met dementie opsluiten in huis. Ze dagelijks om half acht uit bed trommelen. Om ze vervolgens een vast omlijst dagprogramma voor te schotelen. ,,Zo wil je toch niet oud worden?”, zegt locatiemanager Ilona Leenaarts. In maart opent ze de deuren van Het Gastenhuis. Een kleinschalig woonproject in de Bergse wijk De Nieuwe Veste. Waar alles net even anders gaat.

22 december