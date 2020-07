Voor 3 ton efficiënter en sfeervoller gemeentehuis in Woensdrecht

HOOGERHEIDE - Om bezoekers beter te ontvangen en op termijn geld te besparen steekt de gemeente Woensdrecht nu drie ton in een efficiëntere inrichting van het gemeentehuis in Hoogerheide. Daar komen ook de drie welzijnsorganisaties te zitten die nu nog huizen aan de Kromstraat. Die locatie is in beeld voor woningbouw.

,,Een eerder plan voor een drastische verbouwing is in 2019 geschrapt omdat we die uitgave te groot vonden. Toen zijn we kijken wat er wel mogelijk was”, zegt wethouder Jeffrey van Agtmaal. ,,Voor onze inwoners richten we de ontvangsthal vriendelijker in. Ook verhuizen de circa dertig medewerkers die nu in het pand Kromstraat 4 zitten naar het gemeentehuis en kunnen daar vanaf het najaar mensen ontvangen.”

Drie welzijnsinstellingen verhuizen

Dat betreft de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht (BWI), WijZijn Traverse en MEE West-Brabant. ,,In het gemeentehuis is ruimte over. Door de Kromstraat te verlaten, besparen we kosten en komt alle dienstverlening onder één dak. Het meeste werk gebeurt in september, begin oktober moet iedereen over zijn.” Het personeel neemt zijn meubilair en computers mee.

Woningbouw aan Kromstraat

De verhuizing kost circa één ton. ,,Nu zijn we 50 mille per jaar kwijt aan gas, water, licht en schoonmaak van Kromstraat 4. Dat verdienen we dus in twee jaar terug. Dat oude pand ombouwen naar zorgwoningen is niet rendabel, slopen en verkopen voor woningbouw kan wel. Dan heb je het over drie kavels. Daar maken we een bestemmingsplan voor.”

Ruime bureaus en schermen

De gemeente Woensdrecht telt 110 ambtenaren, van wie sommigen een werkplek delen. ,,Maar er zitten ook nog afdelingen met zes mensen in een grote kamer en die naar een kleinere ruimte kunnen. We hebben vrij grote bureaus waartussen toch al schermen stonden vanwege het bellen, dus alles blijft corona-proof.”

Bibliotheek, balies en hal heringericht

De bibliotheek in het gemeentehuis wordt ook heringericht. ,,Die heeft door de digitalisering minder ruimte nodig en krijgt meer een huiskamersfeer.” De centrale hal wordt aangenamer voor bezoekers. ,,Er komt meer groen en wie zit te wachten kan straks aan een tafel een tijdschrift lezen, in plaats van de paar losse stoelen die er nu staan. Ook de balie en de receptie worden klantenvriendelijker.”

Drie ton in totaal

Naast één ton voor de welzijnsverhuizing, kosten de overige ingrepen 200.000 euro. ,,We doen alleen het hoogst noodzakelijke, met wat zitjes, wandjes, aankleding en één extra kozijn. En we halen de later geplande vervanging van de vloerbedekking iets naar voren nu we toch bezig zijn.”