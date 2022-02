Vondst munitie en asbest vertragen bouw nieuwe school Woensdrecht

INTERVIEW Zijn jeugd was allesbehal­ve rooskleu­rig maar nu runt Waggie zijn restaurant in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Nooit opgeven. Altijd doorzetten. Die instelling is tekenend voor Waggie Ponnuthurai. Zijn enorme wilskracht heeft hem gered van de ondergang die op de loer lag en hem gemaakt tot wie hij nu is: eigenaar van restaurant Ministerie van eten en drinken in Bergen op Zoom.

1 februari