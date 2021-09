‘Voltallig college Bergen op Zoom moet opstappen’: Lijst Linssen komt met motie van wantrouwen

Legalise­ren softdrugs niet de oplossing voor Bergse drugspro­ble­ma­tiek: ‘Internati­o­na­le aanpak nodig’

21 september BERGEN OP ZOOM - Burgemeester Frank Petter is en blijft tegen de legalisering van softdrugs en zet daarom zijn handtekening niet onder het manifest waarin onder anderen burgemeesters Paul Depla (Breda) en Han van Midden (Roosendaal) de noodklok luiden over de aanpak van drugscriminaliteit. ,,Legaliseren van softdrugs is niet de oplossing.”