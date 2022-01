Volop plannen voor het gebied rond Sunclass in Nieuw-Vossemeer: ‘Het is een ruwe diamant’

Cafetaria ’t Singeltje werd in juni twee keer overvallen: verdachte bekent tweede overval, maar ontkent eerste

BREDA/BERGEN OP ZOOM – De 54-jarige Romano P. uit Bergen op Zoom heeft bekend dat hij op 20 juni vorig jaar cafetaria ’t Singeltje op de Noordsingel in zijn woonplaats overviel. Hoewel er een vermoeden is dat hij een maand eerder op 27 mei de cafetaria ook al had overvallen, ontkende P. dinsdag bij de rechtbank in Breda dat hij dat deed.

18 januari