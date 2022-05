Volle bak bij Op de T festival: ‘Mensen snákten ernaar’

,,Ze hebben ons festival echt gemist’’, vertelt Koster donderdagavond, terwijl hij samen met de vijftig vrijwilligers nog druk bezig is met afbouwen. De afterparty is dan nog in volle gang. ,,Ik sta nog midden in het feestgedruis.’’

De tiende editie van Op de T liet door corona op zich wachten, maar nu het eindelijk zover was, wisten tussen de 5000 tot 6000 bezoekers het gezinsfestival makkelijk te vinden. ,,We hebben ongelooflijk mazzel met het weer gehad’’, stelt Koster tevreden vast. ,,Tot een uur of 17.00 was het fantastisch. Daarna werd het ietsje frisser, maar al met al was het geweldig festivalweer.’’

Kinderroute

Een van de publiekstrekkers bleek de route die voor kinderen was uitgezet. Meer dan 500 jonge festivalbezoekers hadden dankzij hun ouders een bonnetje bemachtigd voor de bingo, kleurplaten, een grote stormbaan, indoor speeltuin en oud-Hollandse spelletjes als koekhappen of zaklopen.

Quote We hebben ongeloof­lijk mazzel met het weer gehad Gert-Jan Koster, organisator Op de T festival

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Volle bak bij Op de T festival. © Joep Gudde

Lachende gezichtjes

,,Kortom, alles wat bij een verjaardag hoort’’, vertelt Denise van Everdink, die als stagiaire management aan de Associate degrees Academie is betrokken bij Op de T festival. Ze kan haar enthousiasme niet verbergen en doet graag uit de doeken wat zij het allermooiste aan de dag vond: ,,De lachende gezichtjes. Het stond helemaal vol. Het was echt geweldig.”

Quote Op een gegeven moment moesten mensen wel dertig minuten in de rij wachten. Daar gaan we aan werken voor volgend jaar Gert-Jan Koster

Pin only

,,We hebben met elkaar een waanzinnige productie neergezet”, valt Koster haar bij. Hij heeft slechts één minpuntje kunnen vinden. ,,We zijn overgegaan op pin only. De barmensen hebben echt keihard moeten werken. Er stonden lange rijen. Op een gegeven moment moesten mensen wel dertig minuten wachten. Daar gaan we aan werken voor volgend jaar.”