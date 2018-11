Volle bak bij loodzware eerste Brabantse Wal Trail

Wachtlijst

,,We hadden gehoopt en ergens ook wel verwacht het maximale deelnemersaantal te bereiken”, zegt organisator Berry Snoeren uit Breda, die het idee een half jaar geleden lanceerde. ,,Maar niet dat we op 20 oktober al vol zouden zitten. En de aanvragen blijven komen, er is een flinke wachtlijst. We hadden wel 1000 mensen kunnen laten starten.”

Bewust beperkt

Maar Snoeren en zijn tienkoppige team houden het bewust op 600 atleten, verspreid over de afstanden 15, 25, 50, 75 en 100 kilometer. ,,Jammer dat we niet iedereen tevreden kunnen stellen, maar we kiezen voor kwaliteit. We zijn zelf hardloopfanaten en weten dat het niet fijn is als het te druk wordt op de routes.”

Uitsterven

Naast veel West-Brabanders komen er ook lopers uit de rest van het land aan de start en zelfs Belgen en Duitsers. ,,Ultralange trails van 50, 75 of 100 kilometer of meer sterven uit omdat het veel tijd kost om het te organiseren en uit te pijlen. Dus als je er eentje goed op touw zet, komen daar veel liefhebbers op af.”

Hoogtemeters

Temeer omdat de glooiende paden en bossen op de Brabantse Wal uitermate geschikt zijn voor een mooie trail. Snoeren: ,,Daarom kiezen we dus niet voor het Mastbos in Breda. Daar heb je nul hoogtemeters, dat zou je geen echte trail kunnen noemen. Wat regen vinden we ook niet erg, het mag niet te makkelijk zijn.”

Onverhard

De deelnemers aan de 100 kilometer, die 800 hoogtemeters telt vrijwel geheel onverhard is, worden vanaf de Stayokay aan de Boslustweg in Bergen op Zoom om 4.30 uur per bus naar de Volksabdij bij Ossendrecht gebracht voor de start om 5.00 uur. Om 20.00 uur moet iedereen terug binnen zijn bij de Stayokay. ,,De meesten lopen circa dertien uur", schat Snoeren.

Nootjesberg

Alle overige afstanden starten bij de Stayokay (75 km om 7.00 uur, 50 km om 10.00 uur, 25 km om 12.00 uur, 15 km om 13.00 uur.) en finishen daar ook. De routes vanaf 25 kilometer gaan met een flinke lus over onder meer de Nootjesberg bij Huijbergen, bekend van het EK 2015 en het NK 2019 veldrijden.

Beleving

De trail draait om beleving en genieten tijdens het lopen, met respect voor de natuur en elkaar. Het is geen wedstrijd, dus wordt er ook geen uitslag opgemaakt. Wel staat er een tijdklok bij de finish.



By Berry's Foundation

De opbrengst van de eerste Brabantse Wal Trail gaat naar de By Berry's Foundation, die sport in Sierra Leone ondersteunt. Het idee voor de Trail ontstond toen Berry Snoeren in zijn eigen hardloopzaak in Breda 30 uur onafgebroken op een loopband rende voor het goede doel.