Volkspartij wil Nederlandse vlag in Steenbergse raadszaal

Welkom in Bergen op Zoom zegt het vernieuwde Stationsplein

15:00 BERGEN OP ZOOM - Het is de eerste ontmoeting met de stad voor wie met de trein in Bergen op Zoom arriveert. Lange tijd zag het er belabberd uit. Maar het vernieuwde Stationsplein is zo goed als klaar. Wethouder Patrick van der Velden is er trots op. ,,Het ziet er goed uit.''