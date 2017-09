Volkspartij Steenbergen: 'Gebruik weer bestrijdingsmiddelen tegen onkruid'

Mike de Nijs is niet bang voor Zeeuwse voetbalreuzen

13:15 Natuurlijk was het een tegenvaller. In het beslissende duel van de nacompetitie werd het zaterdagteam van Halsteren afgedroogd door ZSC'62. Weg was de droom van promotie. Mike de Nijs was er zelf niet bij. Maar na het bekend worden van het 6-0-verlies was het ook voor hem slikken. ,,Je hoopt met de nieuwe club toch in de derde klasse te beginnen." De Nijs (23) is niet blijven hangen in het negatieve gevoel. ,,Nu moeten we dit seizoen maar dat stapje omhoog zetten."