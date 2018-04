Volkspartij boos over coalitie Steenbergen: 'Dit is kiezersbedrog'

Nieuwe expo en nieuwe suppoosten in museum Huijbergen

12:35 HUIJBERGEN - De nieuwe tentoonstelling in het Wilhelmietenmuseum in Huijbergen bestaat dit jaar uit vijf exposities. Naast de jaarlijkse expositie over de geschiedenis van de Orde der Wilhelmieten zijn er exposities met houtsnijwerk, kalligrafie, beeldende kunst en over de geschiedenis van de Broeders van Huijbergen in Indonesië.