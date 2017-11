Volkomen leegte op Emplacement Bergen op Zoom

Het perceel voor dat politiebureau en de meldkamer is in mei bouwrijp door de gemeente opgeleverd. De bouw ervan begint in 2018. ,,De verwachting is dat het gebouw in juli 2019 wordt opgeleverd en in oktober van dat jaar ook daadwerkelijk in gebruik kan worden genomen'', zegt de woordvoerder. Het huidige politiebureau aan de Jacob Obrechtlaan wordt dan aan de gemeente overgedragen. Op dit moment is nog niet bekend wat er met dat gebouw zal gebeuren. In januari 2020 wordt de meldkamer in gebruik genomen.