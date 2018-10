Volkerak wordt nog niet zout

Met deze website wil Dinteloord laten zien wat het te bieden heeft

26 oktober DINTELOORD - Albert Heijn, Kruidvat en de Action kent iedereen. Maar wist je dat Dinteloord ook een prima bakker, slager en bouwmarkt in het centrum heeft? Met de lancering van de website hartvandinteloord.nl wil de winkeliersvereniging laten zien wat het dorp in huis heeft. "En dat is meer dan je denkt", zegt Inge Kats van winkeliersvereniging Dinteloord Winkeloord.