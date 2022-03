Volharding opent jubileumjaar Steenbergen: in polonaise naar nog meer evenementen

Jan stapt het liefst iedere dag in de taxi naar bosatelier 't Wasven in de voormalige kazerne: ‘De tijd vliegt hier’

HALSTEREN - Je kunt er beeldhouwen, houtbewerken, met de hond kroelen en in de moestuin werken. Afgelopen maanden is de voormalige brandweerkazerne van GGZ WNB op landgoed Vrederust in Halsteren omgetoverd tot dagopvang voor mensen met een vorm van dementie en niet-aangeboren hersenletsel.

