Vol goede moed weer het podium op, Theater Den Enghel komt met ‘een prachtprogramma’

Op het programma staan dit najaar onder meer Maarten van Rossum, Marjolein Meijers, Joris Linssen en Caramba, Gerard van Maasakkers en Willem Vermandere. Verrassend is bijvoorbeeld de band Zorita, vertelt Bakx. ,,Jonge mensen, die swingende, aparte muziek brengen. Een beetje jazz, een beetje klezmer, gypsy en balkan. Heel bijzonder.”



Er is ook ruimte voor Bergse artiesten. Het theatercollectief Botox, een project van Rob Boas, zal optreden, evenals toneelvereniging Première. Première brengt een stuk, bestaande uit monologen en dialogen. ,,Komisch, maar ook heel gewaagd. Dat past precies bij ons theater: we willen iets anders dan anders brengen. Voor iedereen, van jong tot oud. Een Willem Vermandere bijvoorbeeld heeft zijn eigen, vaak wat ouder publiek. Vorig jaar stond hij ook al op het programma, die kaarten waren in no time uitverkocht. Maar we willen ook iets bieden dat jonge mensen aanspreekt: muziek, stand up comedians, kleinkunst cabaret.”



De eerste reacties vorig jaar waren uitsluitend positief. ,,Als we kijken naar kleine theaters in de omgeving, het Kloosterhof in Hoogerheide of het Vrouwenhof in Roosendaal, dan lopen die best aardig. Dat moet in Bergen op Zoom ook kunnen, daar zijn we van overtuigd.”