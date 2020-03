Vol door met megaplan voor hotel en fastfood langs A4

BERGEN OP ZOOM - Vol door met Port of Bergen op Zoom, het ambitieuze plan voor een Van der Valk-hotel, een modern tankstation, plus restaurants van McDonald’s en KFC langs de A4 bij Bergen op Zoom.

Dat is de inzet van gemeente en ontwikkelaar Prohuis. Dat zegt de Bergse wethouder Patrick van der Velden. ,,Ik heb gesprekken met de mensen achter Prohuis gehad. Zij zeggen, we gaan er vol voor.” Van Prohuis zelf was geen reactie te krijgen. Woordvoerder Arjan van de Graaf was niet bereikbaar om een toelichting te geven.

Gevoelige tik

Quote Stikstof is inderdaad een obstakel Patrick van der Velden, Wethouder Die nieuwe afspraken hebben gemeente en Prohuis gemaakt nadat de Raad van State eind vorig jaar een gevoelige tik aan het project uitdeelde. Dat gebeurde omdat omwonenden en natuurorganisaties zoals IVN Groene Zoom bezwaar hadden gemaakt. Ze vrezen voor aantasting van de natuur vrezen door.

Ze kregen daarin gelijk van de Raad van State. Die oordeelde dat gemeente en ontwikkelaar te weinig doen om de extra stikstofuitstoot te compenseren die ontstaat door het megaplan. Door die stikstof op de Brabantse Wal kan onder meer het leef- en broedgebied van beschermde vogels op de Brabants Wal, zoals de zwarte specht, onder druk komen te staan, hebben de bezwaarmakers aangevoerd.

Alles in het werk

,,De stikstof is inderdaad een obstakel”, erkent Van der Velden. ,,We gaan kijken wat we op dat gebied kunnen doen en wat het betekent voor het plan. Wat voor aanpassingen er eventueel nodig zijn. Voor ons is belangrijk dat Prohuis zegt dat ze het toch willen realiseren. En wij als gemeente stellen alles in het werk om dat mogelijk te maken.”

Ontwikkelaar Prohuis lanceerde het plan in februari 2018. Ook is het de bedoeling vanaf het terrein een nieuwe weg aan te leggen richting horecazaak De Berk in het hartje van de Bergse Heide.

Forse vertraging

De uitspraak van de Raad van State betekent sowieso forse vertraging. Dat was na de uitspraak in december al duidelijk. ,,Hoeveel tijd we extra kwijt zijn kan ik op dit moment niet zeggen”, bekent wethouder Van der Velden. Volgens hem wordt er inmiddels al volop overlegd. Door ambtenaren, met Prohuis en met de bezwaarmakers. ,,Er zijn verschillende werkgroepen aan de slag.”