'Voetgangers staan op eerste plaats in de Bergse binnenstad'

Je hoeft niet per se veel kilometers weg te trappen om voorzitter van de Bergse afdeling van de Fietsersbond te worden. Piet Bruys deed het wel, de laatste tien jaar althans. Daarvoor ontbrak vooral de tijd, vanwege een drukke baan in het onderwijs.

Zowat zijn hele loopbaan speelde zich in Goes af, eerst als docent wiskunde en al snel opklimmend in de organisatie, om te eindigen als adjunct-directeur van een brede scholengemeenschap met 300 medewerkers en 2500 leerlingen, verdeeld over drie locaties. Aan een andere school heeft hij nooit gedacht. De school zelf veranderde steeds, door fusies en nieuwe inzichten over onderwijs. ,,Er waren altijd nieuwe uitdagingen."

Quote Niet mopperen, maar opperen Piet Bruys

Partijen bij elkaar brengen, dat zit hem in het bloed. ,,Ik zoek altijd de dialoog." Soms gaat dat moeizaam, zeker in een sinds jaar en dag verdeelde stad als Bergen op Zoom. Voor Bruys is het geen reden om de kont tegen de krib te gooien. Hij gelooft in constructief samenwerken. Kritisch, maar altijd met de bedoeling om er samen uit te komen. ,,Niet mopperen, maar opperen."

Passie

Fietsen is voor hem een passie geworden. Routes over lange afstand, van Maastricht tot aan Saintes-Maries-de-la-Mer, in de Franse Camarque. De grenzen van het oude Romeinse rijk langs, van Katwijk aan Zee tot Boedapest.

Bruys heeft er een mooie Santos voor in huis, een fiets die stevigheid koppelt aan souplesse. Handig mechaniek ook om tassen en zelfs een koffertje achterop te hebben. Er is zelfs zonne-energie op de bagagedrager, zodat telefoon en tablet 's avonds helemaal zijn opgeladen. ,,Kun je fijn berichten over je belevenissen de wereld insturen."

Dit jaar is het er vanwege corona niet van gekomen, zo'n lange fietstocht door Europa. Daar baalt ie van. Aan de andere kant: nu had hij extra tijd om zich bezig te houden met de Bergse binnenstad.

De binnenstad

Bruys mist vaak een totaalvisie bij plannenmakers, een blik naar de toekomst. ,,Er wordt zoveel langs elkaar heen gewerkt, op het stadskantoor en daarbuiten." Neem de recente problemen met het fietsverbod op de Grote Markt. Massaal wordt het verbod genegeerd, soms uit onwetendheid en deels ook door onduidelijke verkeersborden.

Bruys wist op voorhand dat het mis zou gaan. ,,Elke omgevingspsycholoog had dat kunnen vertellen." Fietsers steken de Grote Markt als vanzelf dwars over, de kortste route. ,,En daar botsten ze nu ineens op terrassen."

Met de winter voor de deur is het volgens Bruys zaak om het gebruik van de openbare ruimte op de Grote Markt kritisch te bekijken. Om pas daarna nieuwe plannen te maken voor de terrassen, met de huidige kennis over corona als richtsnoer. ,,Gezondheid en veiligheid staan voorop."

Bruys heeft alle betrokken partijen er inmiddels op aangesproken, van horeca tot het gemeentebestuur. ,,Er moeten samenhangende en haalbare keuzes gemaakt worden." Voor Bruys zijn de prioriteiten duidelijk. ,,Als de ruimte beperkt is, zoals in de binnenstad en andere winkelgebieden, staan voetgangers op de eerste plaats. En als de veiligheid het toelaat zijn daarna de fietsers aan de beurt."

Quote Als de ruimte beperkt is, zoals in de binnenstad en andere winkelge­bie­den, staan voetgan­gers op de eerste plaats Piet Bruys

Toegankelijkheid van de binnenstad

Quote Stel een verbod in voor brommers en snorfiet­sen in het winkelge­bied en op de Grote Markt Piet Bruys Een jaar of wat geleden reed hij zijn moeder in haar rolstoel door de stad. ,,Onvoorstelbaar hoeveel obstakels je dan allemaal tegenkomt." Sindsdien is de toegankelijkheid van de stad volgens Bruys nauwelijks verbeterd. ,,Als je de openbare ruimte beter wil benutten moet je beginnen met het verwijderen van hinderlijk gestalde fietsen en andere objecten die in de weg staan."



Hij heeft meer suggesties die de veiligheid en toegankelijkheid van de binnenstad ten goede komen. ,,Stel een verbod in voor brommers en snorfietsen in het winkelgebied en op de Grote Markt.”

Nu we er toch over bezig zijn: het stadsbestuur moet ook blijven nadenken over het toekomstbestendig maken van het centrum, juist nu op korte termijn elke cent wordt omgedraaid. ,,De gevolgen van vergrijzing zijn immens, zeker in dit gebied. Daar moet je bij het maken van plannen voor de openbare ruimte op voorsorteren. Je mag senioren niet vergeten, net zo min als mensen met een visuele of motorische beperking of mensen met Alzheimer die een logische en vrije looplijnen nodig hebben."

Knelpunten

Ook buiten het centrum zijn er genoeg knelpunten die moeten worden opgelost. Het uitstel van de aanpak van de Halsterseweg-Noord is voor Bruys moeilijk te verteren. ,,De drukste toegangsroute naar de stad is smal en onveilig, met zoveel scholieren en zoveel verschillende functies."

Bruys is ook in gesprek met de gemeente over de verkeersperikelen op de Boulevard. ,,Ook daar scheuren brommers, snorfietsen en e-bikes langs de terrassen."

Het is volgens Bruys de keerzijde van een succesverhaal, net zoals de onveilige situaties op de Bergse Heide. ,,Het zijn recreatiegebieden die tot bloei komen, zonder dat voorzieningen voor fietsers, voetgangers en parkeren meegroeien."

Met de gemeente is er ook een verschil van inzicht over de inrichting van Gentiaanstraat/Ericalaan. Na de stadsvernieuwing ter plekke gaat het daar straks volgens Bruys alleen maar drukker worden, met ook nog eens een extra supermarkt. Het gebied inrichten als 30 kilometerzone is niet genoeg. ,,Twee gescheiden fietspaden zijn keihard nodig."

Quote Ze mogen me gerust eigenzin­nig noemen. Piet Bruys

Bruys weet dat hij als belangenbehartiger van fietsers en kwetsbare leden van de samenleving soms weerstand oproept, met name bij de politiek in de stad. ,,Ze mogen me gerust eigenzinnig noemen. Een schoolmeester voor mijn part, dat ben ik tenslotte altijd geweest. Maar ze kunnen niet zeggen dat ik een doordrammer ben. Ik probeer altijd te overtuigen, op basis van argumenten."