Voetbalvereniging Odio trapt jubileumjaar af: ‘Een feest voor heel Ossendrecht’

OSSENDRECHT - Maandag 1 november is Odio jarig. De Ossendrechtse voetbalvereniging wordt dan 90 jaar. Bij een verjaardag hoort een feestje. Niet zomaar een feest: een feest dat is uitgesmeerd over elf maanden.

Een jubileumcommissie is al twee jaar bezig met de voorbereidingen voor het jubileumfeest. ,,Het is niet alleen een feest voor de leden van Odio, maar voor alle inwoners van Ossendrecht”, vertelt Nico Hoogerwerf van de jubileumcommissie. Hij zegt dat de vereniging al twee jaar aan het sparen is om een afwisselend jubileumprogramma in elkaar te zetten.

Maandag bezorgt een aantal leden van Odio huis aan huis de jubileumkrant, met daarin het complete feestprogramma en uiteraard een terugblik op de geschiedenis van de voetbalvereniging. ,,Na het bezorgen is er in onze kantine de officiële opening van het jubileumjaar.’’ Hoogerwerf zegt dat dit in besloten kring plaatsvindt.

Quote Het is niet alleen een feest voor de leden van Odio, maar voor alle inwoners van Ossend­recht Nico Hoogerwerf

Spellencircuit en feestavond

Zaterdag 6 november is er op het sportpark van Odio een spellencircuit uitgezet voor de jeugdleden. 19 november is er een jubileumreceptie voor genodigden en aansluitend een feestavond, waar iedereen welkom is.

De jubileumactiviteiten voor 2022 zijn ook al gepland. Zo is er op 11 maart een quiz met veel vragen over het verleden van Odio. 14 mei is er een reünie voor de oud-leden die in het verleden het groen-zwarte shirt van Odio hebben gedragen.

Quote Het wordt een avond met optredens van bekende artiesten Nico Hoogerwerf Een groot spektakel moet de zeskamp worden die op 9 en 10 juli in het centrum van het dorp wordt gehouden. Hoogerwerf herinnert zich nog de zeskamp die bij het 75-jarig bestaan van de club werd gehouden. ,,Dat was een enorm succes en daarom gaan we dit nog een keer overdoen. Bijna heel Ossendrecht deed toen mee.’’



Ook voor heel Ossendrecht is de feestavond die op 24 september wordt gehouden. ,,Dit wordt de afsluiting van hopelijk een mooi jubileumseizoen.’’



Hij vertelt dat dit een organisatie is van Odio in samenwerking met de Ossendrechtse horeca. ,,Het wordt een avond met optredens van bekende artiesten.’’ Welke dat zijn wil Hoogerwerf nog niet verklappen.