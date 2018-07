Voetbalvereniging MOC Bergen op Zoom aast op uitbreiding clublokaal

Al jaren twijfels over veiligheid construc­tie in Bergs zwembad De Schelp

7:05 BERGEN OP ZOOM - Diverse onderzoeksbureaus hebben al vele jaren lang hun twijfels geuit over de rvs-delen in de hoofddraagconstructie van zwembad De Schelp in Bergen op Zoom. Dat blijkt uit onderzoeksrapporten die onlangs via een WOB-procedure, aangespannen door de BSD-fractie, zijn vrijgegeven door de gemeente.