Voetbalmarkt RKSV voor ‘nieuw bloed’ om tegengaan vergrijzende vrijwilligersgroep

Het is voor het eerst dat voetbalclub RKSV Halsteren een vrijwilligersmarkt houdt. Het huidige vrijwilligersbestand vergrijst en nieuwe aanwas blijft uit. Met als gevolg dat de druk op bestaande vrijwilligers toeneemt. Wil de club in de toekomst blijven groeien, dan zijn snel nieuwe mensen nodig. In totaal staan dertig vacatures open. Voor verschillende functies.

Vacatures

Nieuwe functies zijn na de vrijwilligersmarkt nog niet ingevuld. "Wel hebben we serieuze gesprekken gevoerd en namen genoteerd van mensen die we gesproken hebben", zegt Koek. "Binnenkort volgt een evaluatie door het bestuur. De avond is zeker voor herhaling vatbaar. Hopelijk krijgt het een vervolg."

In totaal heeft de Halsterse voetbalclub 140 vrijwilligers rondlopen. Waarvan een deel op leeftijd is. "Online gaan we alle vacatures bundelen en dat via sociale media promoten zodat duidelijk zichtbaar is waar we naar op zoek zijn." Naast de gesprekken konden bezoekers voetbalkleding en -tenues kopen en was er een verloting.