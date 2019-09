Voetbalclub Vivoo in Huijbergen moet wachten op plannen gemeente

De gemeente heeft eerder beloofd dat het sportpark aan De Veenbes in Huijbergen uitgebreid of vernieuwd zou worden. ,,We hebben een verouderd sportpark, dat veel te klein is voor onze vereniging'', zegt Vivoo-voorzitter Robbert Klaassen. ,,Ons trainingsveld met kunstgras is versleten en we hebben maar één wedstrijdveld, dat ook aan vervanging toe is. Verlichting en lichtmasten zijn gevaarlijk en slecht, en de kleedkamers, opslagruimte en bestuurskamer zijn aan het einde van hun levensduur.’’