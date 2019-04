Voetbalclub Nieuw Borgvliet ontdaan na hartstilstand van speler op het veld: ‘Iedereen binnen de club kent hem’

BERGEN OP ZOOM - Bij voetbalclub Nieuw Borgvliet zijn ze nog altijd ontdaan. Zondagmiddag zakte een speler van het derde team plots in elkaar, na een hartstilstand. Volgens voorzitter Sjaak Tempelaars is de impact van de gebeurtenis groot. ,,Iedereen binnen de club kent hem. Hij heeft 17 jaar in het eerste elftal gespeeld en was nu aanvoerder van het derde team.’'

Tempelaars is blij dat de vrijwilligers van de club de ernst van de situatie meteen onderkenden en adequaat handelden. Het slachtoffer werd het op het veld gereanimeerd, waarbij de aanwezige AED goud waard bleek. ,,Er is in die eerste momenten fantastisch gewerkt. Het duurde zeven minuten voordat de ambulance was gearriveerd.’'

Een gewijzigde veldindeling was volgens Tempelaars een geluk bij een ongeluk. ,,Het derde zou eigenlijk op veld drie spelen, helemaal achteraf op ons sportpark. Nu werd gespeeld op veld één, vlak voor de tribune. Ik denk dat die nabijheid van andere mensen zijn leven heeft gered.”

Hartoperatie

Op het veld werd de speler door het ambulancepersoneel gestabiliseerd en pas drie kwartier later naar het ziekenhuis in Breda vervoerd. Daar volgde direct een hartoperatie. ,,Er zijn twee stents geplaatst. De situatie is sindsdien stabiel. Hij wordt voorlopig in coma gehouden. Het is voorlopig afwachten, tussen hoop en vrees.’'

Doordat de betreffende speler zo lang op het veld werd verzorgd waren er veel getuigen. ,,Iedereen was diep onder de indruk.” De wedstrijd van het eerste team van Nieuw Borgvliet tegen Moerstraten in de vijfde klasse werd afgelast. ,,Niemand had nog trek om te spelen.’'

Tempelaars stelde gisteren de KNVB op de hoogte over het hoe en waarom van het niet doorgaan van de wedstrijd. Voor de reactie van de voetbalbond heeft de voorzitter geen goed woord over. ,,Het was niet de gebruikelijke gang van zaken, kreeg ik te horen. Daar ben ik verschrikkelijk boos om geworden.”