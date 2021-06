Voetbalclub De Markiezaten loopt alternatieve avondvierdaagse

Op de step door Bergen op Zoom, hotel Old Dutch gaat ze verhuren: ‘Trendy en milieu­vrien­de­lijk’

1 juni BERGEN OP ZOOM - Uit zijn ooghoeken zag Jeroen van Maurik, eigenaar van hotel Old Dutch in de Stationsstraat, een politieagent omdraaien. Jeroen was met zijn elektrische step op pad. ,,Ik dacht nog ‘laat maar komen, mijn step is verzekerd’, vertelt hij. Geeft die agent hem een high five: ,,Je bent de eerste die ik tegenkom met een step die voorzien is van een verzekeringsplaatje.”