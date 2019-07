‘Voer snel overleg over oplossing Ketrientje’

Auto vliegt in brand op A4 ter hoogte van Woensd­recht

6:13 WOENSDRECHT - Een auto die maandag laat in de avond over de A4 ter hoogte van Woensdrecht reed, is tijdens het rijden in brand gevlogen. De inzittenden hebben het voertuig veilig in de berm kunnen zetten en zijn ongedeerd gebleven.