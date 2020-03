Voedselbanken luiden de noodklok: ‘Onze klanten hebben niet de portemonnee om te hamsteren’

Voorzitter Corry Damen is bezorgd. ,,De meest kwetsbare groepen in onze samenleving worden de dupe van het hamsteren.‘’ De voor de verdeling verantwoorde bestuurder Lia Hattink van de voedselbank Moerdijk heeft dezelfde ervaringen. Zij verwacht dat de situatie morgen nijpend wordt. ,,Het is zorgwekkend.''

Etten-Leur dicht

De voedselbank in Etten-Leur is zelfs helemaal dicht. Dat heeft deels met de nauw bemeten huisvesting te maken, legt voorzitter Marjan Verweij uit. ,,Wij willen niet de verspreider van het virus zijn. Zoveel mensen dicht bij elkaar, dat is nu niet verstandig.'' Het besluit heeft ook te maken met de teruglopende aanvoer vanuit de supermarkten. Verweij hoopt volgende week de deuren weer te openen. ,,Maar je wilt je klanten ook niet enkel met een brood naar huis laten gaan.’’

Lege schappen

Goed Ontmoet heeft zes vestigingen in de regio. De voedselbank heeft afhaalpunten in de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Woensdrecht, Steenbergen, Tholen en Halderberge. Bestuur en vrijwilligers zitten met de handen in het haar. ,,Onze vaste leveranciers hebben niks meer. De schappen zijn leeg.'' Vanuit de horeca in de regio krijgt Goed Ontmoet tot dusver slechts mondjesmaat voedsel met een houdbaarheidsdatum aangeleverd. ,,Het begint voorzichtig op gang te komen. Maar voor de komende weken is dat natuurlijk ook geen oplossing. We houden ons hart vast.’’

Quote De supermark­ten kunnen hier niets aan doen, het hamsteren moet stoppen. Lia Hattink, Voedselbank Moerdijk

Op het rekeningnummer NL78RABO0140241833 van Goed Ontmoet druppelen spontaan de eerste donaties binnen om de ergste nood te ledigen. Ook via het telefoonnummer 06-31928914 krijgt de voedselbank financiële steun toegezegd. Damen is er blij mee. ,,Mensen laten in deze situatie hun goede kant zien. Alle beetjes helpen. Daarstraks kwam iemand nog spontaan een krat brood brengen.''

Overmacht

In de gemeente Moerdijk gebeuren volgens Hattink ook dat soort mooie dingen. Bij de AH in Klundert staat na een Facebook-bericht van de voedselbank bijvoorbeeld een boodschappenkar die gevuld kan worden. ,,Een particulier initiatief om ons te steunen.'' Hattink weet nog niet hoe het aanbod komende week zal zijn. ,,We verwachten dat het nog minder wordt.'' In Etten-Leur wordt de situatie volgens Verweij per dag bekeken. ,,Het is overmacht. De supermarkten kunnen hier ook niets aan doen. Het hamsteren moet stoppen.''