Voedselbank kan nu ook in Calfven het internet op

Van Berrsselaar is zeer te spreken over het armoedebeleid van de gemeente Woensdrecht. "We doen ons werk voor zes gemeenten in West Brabant maar Woensdrecht heeft het meest sociale hart." Hij zegt dat dit te danken is aan de inzet van wethouder Van der Beek. Ad den Besten en Leo den Heijer, die elke donderdagmiddag zorg dragen voor het uitdelen van de voedselpakketten en de intakegesprekken, zijn in hun nopjes met hun internetverbinding. "Mensen die bij ons aankloppen moeten al hun financiële bescheiden op tafel leggen en wij moeten dat invoeren in de database", legt Den Besten uit. "Men komt pas in aanmerking voor de Voedselbank als men een besteedbaar inkomen heeft onder de 50 euro per week."