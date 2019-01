Voedselbank Goed Ontmoet blij met donatie

Oplossing

Twee keer per jaar worden de gezinnen daarom door interim-voorzitter Van Miert geïnterviewd. Er wordt dan gekeken of ze nog in aanmerking komen voor een pakket.

Bestuurslid Peter Schepers, coördinator voedselveiligheid, zegt blij te zijn met de donatie van 1500 euro. ,,Dat bedrag komt goed van pas. We hebben onlangs een tweede auto gekocht en de pot is ver leeg. Jaarlijks hebben we ruim 100.000 euro nodig voor de organisatie. Aan dat bedrag komen we via subsidies van de gemeenten en via donaties van onder anderen serviceclubs, banken en kerken. Dat geld gebruiken we niet voor het aankopen van voedsel. Dat krijgen we gratis, van supermarkten, bakkers en andere bedrijven. Van een bedrijf uit Rotterdam krijgen we zuivelproducten.''